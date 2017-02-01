عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة أوضح مدير النقل بحمص المهندس خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...