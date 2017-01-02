محليات

تحية الصباح.. على قبر أمي

الطريق الى المقبرة موحش ومخيف .. حفيف الأشجار الموزعة على جانبيه يكسر جزءاً من الصمت الذي يعيشه سكان هذه القبور في التلة الشرقية من القرية ..
لغتنا الجميلة...الوجه
نقطـــة علـــى الســــطر.. وتعود الكلمة

اقتصاد و تنمية

870 منشأة برأسمال 180 مليار و23 ألف عامل المدينة الصناعية في حسياء إنموذج للتجمع الصناعي المتطور

 حتى وإن بدا عدد المستثمرين متواضعا في عام 2016 وهي ستة فقط فإن عام 2015 كان عدد المستثمرين 72 والعام الذي قبله 207 مستثمرا ،واليوم فإن المدينة...

المصارف العامة والخاصة ... تحت وطأة الحرب
أكثر من مليار و /306/ ملايين قيمة الرسوم المستوفاة في مديرية النقل

ثقافة

الشاعر و الأديب الدكتور غسان لافي طعمة : الانزياح الأسطوري يعطي القصيدة عمقها وحداثتها

الحوار مع الشاعر والأديب الدكتور غسان لافي طعمة له عبق الياسمين في أرض الشام ، وجمال الجلنار المتفتح على أشجار الرمان ، له موسيقى عذبة كصوت ماء...

شرفة
برج الأشواق ورفوف المواجد

رقابة

جهاز تفتيت الحصيات معطل إلى إشعار آخر.؟!

هام وعاجل وضروري نداء من المرضى الذين يعانون من تراكم الحصيات على الطرقات البولية والصفراوية وفي الكلى يشيرون إلى أن جهاز تفتيت الحصيات معطل إلى...

شكوى مواطن ورد مسؤول.؟
مساكن البحوث بحاجة عاجلة لمازوت ومواصلات ونظافة .؟!

رياضة

مدرب الوثبة يثني على لاعبيه و يشدد على عدم الاعتراض

التقى مدرب فريق رجال الوثبة بكرة القدم  رافع خليل مع لاعبي الفريق بعد الحصة التدريبية  أمس  الأول وبعد الفوز الأول الذي حققه الفريق على فريق...

الوثبة والمجد نقطة تحول في مسيرة الفريقين
نادي المخرم شعلة نشاط وحياة

علوم و بيئة

مشفى الباسل بكرم اللوز يقدم مليون خدمة سنويا

من تحت الرماد ومن رحم الأزمة بدأ عمل مشفى العيادات الشاملة بكرم اللوز بخطوات تتسارع حينا و تتباطأ أحيانا فإنشاء مشفى ليس بالأمر السهل حاليا وهو...

خروج بعض مستوصفات الصحة المدرسية عن العمل ونقص في الكادر الطبي
مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء ... ضيق بالمكان وتطور بالخدمات قسم خاص للحروق وشعبة لزرع الكلية هذا العام