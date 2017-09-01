Previous Pause التالي

محليات

تحية الصباح ... نوافذ 39

1
تحية الصباح...بين هُويٍّ وصعود
لغتنا الجميلة ... " ثقف"

اقتصاد و تنمية

عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة

أوضح مدير النقل بحمص المهندس  خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...

الموافقة على تأمين مبلغ 20 مليون ل.س لمجلس مدينة حمص لإتمام مشاريع الطرق أهم ما جاء في الجلسة الأولى من الدورة العادية السادسة لمجلس محافظة حمص
مخابز حمص تعمل بالطاقة القصوى و11 مليونا أرباح شهر واحد

ثقافة

رحلة في عالم الموت.... جدارية محمود درويش أنموذجاً

مرة أخرى أمسك بجدارية محمود درويش لأقرأها بنهم ... تشدني فلسفة الموت فيها بعد ان تحول إلى رمز ...
وقفة مع الإبداع الحقيقي
قراءة في " آفاق " للشاعر عبد الكريم الناعم

رقابة

70 طالبا في الشعبة .؟

مجموعة من أهالي  طلاب مدرسة سيمون  عيسى في حي العباسية يشرحون لنا معاناتهم من وجود  أكثر من سبعين طالبا في الشعبة الواحدة في معظم الصفوف وهذا...

ردود رسمية
عشرة أيام دون كهرباء ويستمرون .؟

رياضة

الوثبة يخسر أمام تشرين والاتحاد يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم

أختتمت أمس مباريات المرحلة الثالثة من الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة بكرة القدم وعلى ضوء النتائج المسجلة فقد تصدر فريق الإتحاد بفوزه الكبير...

ثالث الدوري الممتاز ..الوثبة بضيافة تشرين في اللاذقية
بحضور رسمي وجماهيري ...الكرامة يتعادل مع الوثبة ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الممتاز

علوم و بيئة

أخطار تهدد التنوع الحيوي في المياه العذبة

هناك العديد من الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي في المياه العذبة إذ تعاني اغلب الأوساط المائية العذبة من التلوث سواء أكان من مياه الصرف الصحي أو...

المذكرة البيئية للأخبار المحلية لعام 2016
المخالفات ضررها أكثر من نفعها