870 منشأة برأسمال 180 مليار و23 ألف عامل المدينة الصناعية في حسياء إنموذج للتجمع الصناعي المتطور حتى وإن بدا عدد المستثمرين متواضعا في عام 2016 وهي ستة فقط فإن عام 2015 كان عدد المستثمرين 72 والعام الذي قبله 207 مستثمرا ،واليوم فإن المدينة...