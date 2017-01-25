أكثر من مليار و /306/ ملايين قيمة الرسوم المستوفاة في مديرية النقل بلغت الرسوم المستوفاة في مديرية نقل حمص خلال العام الماضي مليار و/306/ مليون و/694/ ألف و/352/ ليرة سورية وبلغت رسوم ضريبة الدخل /81/ مليون و/...