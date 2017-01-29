محليات
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تحية الصباح..رحابة المطر غيثاً
سحّ المطر غيثاً عميماً فسالت الأودية , وراحت الأمواه تتسابق كتائب كتائب في منحدرات السفوح , وما بين التلال والوهاد لتتلاقى في بطون الأودية , وعند...
اقتصاد و تنمية
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870 منشأة برأسمال 180 مليار و23 ألف عامل المدينة الصناعية في حسياء إنموذج للتجمع الصناعي المتطور
حتى وإن بدا عدد المستثمرين متواضعا في عام 2016 وهي ستة فقط فإن عام 2015 كان عدد المستثمرين 72 والعام الذي قبله 207 مستثمرا ،واليوم فإن المدينة...
ثقافة
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الأديب والكاتب نزار بدّور :المقالة تختزن وعي الفكرة وغنى الثقافة وبراعة الأسلوب
تؤدي الصّحافة دورا ً حيويا ً مؤثرا ً في مقاربة الواقع المعيش ، وتنجز رسالتها وقد أسهم حضورها في تعزيز الوعي ونشر الثقافة ومحاكاة الواقع ، ونقل...
رقابة
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الأنسولين شبه مفقود..!!
مرضى السكري يستغيثون ....بسبب عدم توفر الانسولين في المستوصفات والمشافي والصيدليات وهذه أقذر ضريبة ندفعها من صحتنا للحرب التي فرضت علينا ..
رياضة
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سادس الدوري الممتاز...الكرامة تراجع للمركز العاشر بخسارته أمام الوحدة
شهدت مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم عروضا ومستويات دون الوسط وشدا عصبيا واعتراضات كثيرة على قرارات الحكام وبطاقات ملونة...
علوم و بيئة
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مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء ... ضيق بالمكان وتطور بالخدمات قسم خاص للحروق وشعبة لزرع الكلية هذا العام
تميزت سورية بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر مشافيها التخصصية والوطنية ومستوصفاتها التي انتشرت في كافة مناطقها لكن الأزمة التي أضرت بكل شيء ...