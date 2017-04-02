محليات

تحية الصباح ...الابن العاق

كنت أتأمله و هو يصرخ جاحظاً عينيه متهماً وطنه بأنه أجاعه أنه لم يحمه لم يوفر له الأمان لم يمنحه السعادة و قصر في رفاهيته كان في ذروة الانفعال و...

لغتنا الجميلة...الأسارير
خطوة ..والطريق طويل ....

اقتصاد و تنمية

أكــثـر من ملياري ليرة إيرادات اتصالات حمص و300 ألف بوابة جديدة جودا :نسعى لتذليل الصعوبات وصيانة الانقطاعات

يسعى فرع اتصالات حمص على تذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم من خلال الحفاظ على عمل الاتصالات و صيانة الانقطاعات التي تحصل عادة بأسرع وقت رغم...

إعادة توطين الأعمال
870 منشأة برأسمال 180 مليار و23 ألف عامل المدينة الصناعية في حسياء إنموذج للتجمع الصناعي المتطور

ثقافة

الشاعر و الأديب الدكتور غسان لافي طعمة : الانزياح الأسطوري يعطي القصيدة عمقها وحداثتها

الحوار مع الشاعر والأديب الدكتور غسان لافي طعمة له عبق الياسمين في أرض الشام ، وجمال الجلنار المتفتح على أشجار الرمان ، له موسيقى عذبة كصوت ماء...

شرفة
برج الأشواق ورفوف المواجد

رقابة

ثلاث آبار في القناقية ...ولكن هناك ظمأى ..!!

شكوى محيرة وردتنا من عدد من المواطنين في قرية القناقية يشتكون من العطش على الرغم من وجود ثلاثة آبار تغذي القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ3000...

مطالب من الحي الغربي في مدينة القصير..؟!
12منزلا محروما من المياه في السنديانة.؟!

رياضة

الكرامة مع الكسوة والوثبة مع النصر بكأس الجمهورية

سحبت قرعة مباريات كأس الجمهورية العربية السورية لكرة القدم موسم 2017 وأسفرت مواجهات الدور الــ 32 عن التالي :
عفرين × الحرية
الوثبة بضيافة المحافظة وتأجيل لقاء الكرامة مع الجيش
مدرب الوثبة يثني على لاعبيه و يشدد على عدم الاعتراض

علوم و بيئة

مشفى الباسل بكرم اللوز يقدم مليون خدمة سنويا

من تحت الرماد ومن رحم الأزمة بدأ عمل مشفى العيادات الشاملة بكرم اللوز بخطوات تتسارع حينا و تتباطأ أحيانا فإنشاء مشفى ليس بالأمر السهل حاليا وهو...

خروج بعض مستوصفات الصحة المدرسية عن العمل ونقص في الكادر الطبي
مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء ... ضيق بالمكان وتطور بالخدمات قسم خاص للحروق وشعبة لزرع الكلية هذا العام