محليات
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لغتنا الجميلة.. «صبب»
صببت الماء صباً فانصب أي سكبته فانسكب والماء يتصبب من الجبل أي يتحدر
اقتصاد و تنمية
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الطبقة العاملة ودورها الرائد في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
كان للطبقة العاملة في سنوات الحرب الماضية دورا مهما في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ،و يقع على اتحادات العمال في المحافظات ومنها حمص مهام جسيمة في...
ثقافة
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الشاعر و الأديب الدكتور غسان لافي طعمة : الانزياح الأسطوري يعطي القصيدة عمقها وحداثتها
الحوار مع الشاعر والأديب الدكتور غسان لافي طعمة له عبق الياسمين في أرض الشام ، وجمال الجلنار المتفتح على أشجار الرمان ، له موسيقى عذبة كصوت ماء...
رقابة
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الورشات بين الأحياء .؟!
علمنا من مصادر موثوقة أن مجلس مدينة حمص كان قد أمهل أصحاب ورش إصلاح السيارات حتى بداية هذا العام من أجل نقل محالهم إلى المنطقة الصناعية وقد انقضى...
رياضة
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صدارة متناوبة بين فرق الدوري لكرة القدم
عاد فريق تشرين إلى الصدارة المؤقتة بترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم بنتائج المباريات الأربع التي أقيمت يوم الجمعة ضمن الأسبوع السابع من...
علوم و بيئة
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مشفى الباسل بكرم اللوز يقدم مليون خدمة سنويا
من تحت الرماد ومن رحم الأزمة بدأ عمل مشفى العيادات الشاملة بكرم اللوز بخطوات تتسارع حينا و تتباطأ أحيانا فإنشاء مشفى ليس بالأمر السهل حاليا وهو...