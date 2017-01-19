محليات
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محطة أستانا
يتابع المراقبون كل التصريحات من مختلف الأطراف حول اجتماع أستانة القادم الذي ترعاه روسيا، لكن السؤال الهام هو: من الذي له المصلحة...
اقتصاد و تنمية
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عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة
أوضح مدير النقل بحمص المهندس خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...
ثقافة
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معرض للكتاب في فرع اتحاد الكتَّاب العرب بحمص
تحت شعار ثقافة التنوير الذي اعتمده اتحاد الكتاب العرب وانطلاقاً من تعميم (الثقافة للجميع ) اقام المكتب الفرعي لاتحاد الكتاب العرب في حمص معرضا...
رقابة
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70 طالبا في الشعبة .؟
مجموعة من أهالي طلاب مدرسة سيمون عيسى في حي العباسية يشرحون لنا معاناتهم من وجود أكثر من سبعين طالبا في الشعبة الواحدة في معظم الصفوف وهذا...
رياضة
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في ختام الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .. الكرامة يخسر أمام الحرية ويتراجع للثامن
تعرض فريق الكرامة لأول خسارة في الدوري الممتاز بكرة القدم أمام الحرية أمس على ملعب الباسل في اللاذقية بهدف وحيد أحرزه أحمد الأشقر قبل النهاية...
علوم و بيئة
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الفهود مهددة بخطر الإنقراض
تؤكد الدراسات بأن حيوان الفهد يتجه نحو الإنقراض نتيجة تناقص أعداده بشكل كبير وهناك تقارير تؤكد أن حوالي / 7100/ فهد فقط موجود على وجه الأرض في...