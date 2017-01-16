محليات

تحية الصباح... السقوط الأخلاقي لحكومات الغرب

حين نقول السقوط الأخلاقي نعني به الإنحيازات الاستعمارية الاستغلالية الضالّة لحكومات الغرب، وحين نقول " لحكوماته" فلتبرئة محتمَلة لقسم من شعوبه،...

انقسامات مزيفة!
سقوطهم الأخلاقي

اقتصاد و تنمية

عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة

أوضح مدير النقل بحمص المهندس  خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...

الموافقة على تأمين مبلغ 20 مليون ل.س لمجلس مدينة حمص لإتمام مشاريع الطرق أهم ما جاء في الجلسة الأولى من الدورة العادية السادسة لمجلس محافظة حمص
مخابز حمص تعمل بالطاقة القصوى و11 مليونا أرباح شهر واحد

ثقافة

معرض للكتاب في فرع اتحاد الكتَّاب العرب بحمص

تحت شعار ثقافة التنوير الذي اعتمده اتحاد الكتاب العرب وانطلاقاً من تعميم (الثقافة للجميع ) اقام  المكتب الفرعي لاتحاد الكتاب العرب في حمص معرضا...

الشاعر وسيم بلال يوقع ديوانه الشعري الجديد
دور المثقف المقاوم في فضح ألاعيب الاستشراق " إدوارد سعيد أنموذجاً "

رقابة

70 طالبا في الشعبة .؟

مجموعة من أهالي  طلاب مدرسة سيمون  عيسى في حي العباسية يشرحون لنا معاناتهم من وجود  أكثر من سبعين طالبا في الشعبة الواحدة في معظم الصفوف وهذا...

ردود رسمية
عشرة أيام دون كهرباء ويستمرون .؟

رياضة

في ختام الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .. الكرامة يخسر أمام الحرية ويتراجع للثامن

تعرض فريق الكرامة لأول خسارة في الدوري الممتاز بكرة القدم أمام الحرية أمس على ملعب الباسل في اللاذقية بهدف وحيد أحرزه أحمد الأشقر قبل النهاية...

في رابع دوري الممتاز ... الوثبة أزاح الاتحاد عن الصدارة .. واليوم الكرامة يلاقي الحرية
رابع الدوري الممتاز ..الوثبة يتطلع للنهوض من تعثره لتحقيق انطلاقة جديدة والاتحاد يسعى لتعزيز صدارته

علوم و بيئة

الفهود مهددة بخطر الإنقراض

تؤكد الدراسات بأن حيوان الفهد يتجه نحو الإنقراض نتيجة تناقص أعداده  بشكل كبير وهناك تقارير تؤكد أن حوالي / 7100/ فهد فقط موجود على وجه الأرض في...

أسماك المياه العذبة
كيف نحد من الضرر في النظام البيئي