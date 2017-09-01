أخطار تهدد التنوع الحيوي في المياه العذبة هناك العديد من الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي في المياه العذبة إذ تعاني اغلب الأوساط المائية العذبة من التلوث سواء أكان من مياه الصرف الصحي أو...