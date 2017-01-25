محليات

تحية الصباح ..نساء في دروب حمص

هذه السيدة الحمصية التي تجلس وعيناها مشدودتان نحو الأمام بثقة وملامح الكبرياء تزين وجهها .. ما الذي تريد أن تقوله ؟!!
لغتنا الجميلة..صبر
عادت من جديد

اقتصاد و تنمية

أكثر من مليار و /306/ ملايين قيمة الرسوم المستوفاة في مديرية النقل

بلغت الرسوم المستوفاة في مديرية نقل حمص خلال العام الماضي مليار و/306/ مليون و/694/ ألف و/352/ ليرة سورية وبلغت رسوم ضريبة الدخل  /81/ مليون و/...

جمعيات حماية المستهلك ..الخجولة
عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة

ثقافة

الأديب والكاتب نزار بدّور :المقالة تختزن وعي الفكرة وغنى الثقافة وبراعة الأسلوب

 تؤدي الصّحافة دورا ً حيويا ً مؤثرا ً في مقاربة الواقع المعيش ، وتنجز رسالتها وقد أسهم حضورها في تعزيز الوعي ونشر الثقافة ومحاكاة الواقع ، ونقل...

قصة قصيرة ..النار والمطر
معرض للكتاب في فرع اتحاد الكتَّاب العرب بحمص

رقابة

الأنسولين شبه مفقود..!!

مرضى السكري يستغيثون ....بسبب عدم توفر الانسولين في المستوصفات والمشافي والصيدليات وهذه أقذر ضريبة   ندفعها من صحتنا للحرب التي فرضت علينا ..
ما قل ودل ...اللدات أعمت عيوننا
السكن الشبابي بحاجة لمزيد من الخدمات

رياضة

الوثبة يسعى للفوز الأول بلقاء المجد ... الكرامة يتطلع لنتيجة إيجابية بلقاء الوحدة

ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفرق الرجال بكرة القدم يلتقي الوثبة مع ضيفه المجد القادم من دمشق على أرض ملعب...

الكرامة والوثبة اليوم بسلة الناشئين
خسارة المخرم أمام قمحانةفي الدوري التصنيفي للدرجة الثانية بكرة القدم

علوم و بيئة

مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء ... ضيق بالمكان وتطور بالخدمات قسم خاص للحروق وشعبة لزرع الكلية هذا العام

تميزت سورية بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر مشافيها التخصصية والوطنية ومستوصفاتها التي انتشرت في كافة مناطقها لكن الأزمة التي أضرت بكل شيء ...

الفهود مهددة بخطر الإنقراض
أسماك المياه العذبة