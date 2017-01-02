محليات
|
تحية الصباح.. على قبر أمي
الطريق الى المقبرة موحش ومخيف .. حفيف الأشجار الموزعة على جانبيه يكسر جزءاً من الصمت الذي يعيشه سكان هذه القبور في التلة الشرقية من القرية ..
اقتصاد و تنمية
|
870 منشأة برأسمال 180 مليار و23 ألف عامل المدينة الصناعية في حسياء إنموذج للتجمع الصناعي المتطور
حتى وإن بدا عدد المستثمرين متواضعا في عام 2016 وهي ستة فقط فإن عام 2015 كان عدد المستثمرين 72 والعام الذي قبله 207 مستثمرا ،واليوم فإن المدينة...
ثقافة
|
الشاعر و الأديب الدكتور غسان لافي طعمة : الانزياح الأسطوري يعطي القصيدة عمقها وحداثتها
الحوار مع الشاعر والأديب الدكتور غسان لافي طعمة له عبق الياسمين في أرض الشام ، وجمال الجلنار المتفتح على أشجار الرمان ، له موسيقى عذبة كصوت ماء...
رقابة
|
جهاز تفتيت الحصيات معطل إلى إشعار آخر.؟!
هام وعاجل وضروري نداء من المرضى الذين يعانون من تراكم الحصيات على الطرقات البولية والصفراوية وفي الكلى يشيرون إلى أن جهاز تفتيت الحصيات معطل إلى...
رياضة
|
مدرب الوثبة يثني على لاعبيه و يشدد على عدم الاعتراض
التقى مدرب فريق رجال الوثبة بكرة القدم رافع خليل مع لاعبي الفريق بعد الحصة التدريبية أمس الأول وبعد الفوز الأول الذي حققه الفريق على فريق...
علوم و بيئة
|
مشفى الباسل بكرم اللوز يقدم مليون خدمة سنويا
من تحت الرماد ومن رحم الأزمة بدأ عمل مشفى العيادات الشاملة بكرم اللوز بخطوات تتسارع حينا و تتباطأ أحيانا فإنشاء مشفى ليس بالأمر السهل حاليا وهو...