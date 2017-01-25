محليات
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تحية الصباح ..نساء في دروب حمص
هذه السيدة الحمصية التي تجلس وعيناها مشدودتان نحو الأمام بثقة وملامح الكبرياء تزين وجهها .. ما الذي تريد أن تقوله ؟!!
اقتصاد و تنمية
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أكثر من مليار و /306/ ملايين قيمة الرسوم المستوفاة في مديرية النقل
بلغت الرسوم المستوفاة في مديرية نقل حمص خلال العام الماضي مليار و/306/ مليون و/694/ ألف و/352/ ليرة سورية وبلغت رسوم ضريبة الدخل /81/ مليون و/...
ثقافة
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الأديب والكاتب نزار بدّور :المقالة تختزن وعي الفكرة وغنى الثقافة وبراعة الأسلوب
تؤدي الصّحافة دورا ً حيويا ً مؤثرا ً في مقاربة الواقع المعيش ، وتنجز رسالتها وقد أسهم حضورها في تعزيز الوعي ونشر الثقافة ومحاكاة الواقع ، ونقل...
رقابة
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الأنسولين شبه مفقود..!!
مرضى السكري يستغيثون ....بسبب عدم توفر الانسولين في المستوصفات والمشافي والصيدليات وهذه أقذر ضريبة ندفعها من صحتنا للحرب التي فرضت علينا ..
رياضة
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الوثبة يسعى للفوز الأول بلقاء المجد ... الكرامة يتطلع لنتيجة إيجابية بلقاء الوحدة
ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفرق الرجال بكرة القدم يلتقي الوثبة مع ضيفه المجد القادم من دمشق على أرض ملعب...
علوم و بيئة
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مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء ... ضيق بالمكان وتطور بالخدمات قسم خاص للحروق وشعبة لزرع الكلية هذا العام
تميزت سورية بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر مشافيها التخصصية والوطنية ومستوصفاتها التي انتشرت في كافة مناطقها لكن الأزمة التي أضرت بكل شيء ...