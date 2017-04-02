تحية الصباح ...الابن العاق كنت أتأمله و هو يصرخ جاحظاً عينيه متهماً وطنه بأنه أجاعه أنه لم يحمه لم يوفر له الأمان لم يمنحه السعادة و قصر في رفاهيته كان في ذروة الانفعال و...