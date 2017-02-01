محليات
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تحيةالصباح --- هذا وطن!!
-هذا وطن ، فكيف تقف منه على الحياد؟
اقتصاد و تنمية
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عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة
أوضح مدير النقل بحمص المهندس خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...
ثقافة
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طه حسين وأدب السيرة الذاتية في " الأيام "
يعد أدب السيرة الذاتية نوعاً من أنواع الأدب وفرع من فروع النثر الجميل بل هو أحد أنماط الأدب القصصي لأن الكاتب يعمد الى سرد قصة...
رقابة
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70 طالبا في الشعبة .؟
مجموعة من أهالي طلاب مدرسة سيمون عيسى في حي العباسية يشرحون لنا معاناتهم من وجود أكثر من سبعين طالبا في الشعبة الواحدة في معظم الصفوف وهذا...
رياضة
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الوثبة والكرامة غداً بالدوري الممتاز...لقاء الأشقاء الأحباب بعد طول غياب
بعد غياب امتد لست سنوات تعود لقاءات الوثبة والكرامة إلى الملعب البلدي بحمص بعد التعافي وقهر الإرهاب يعود الفريقان إلى ملعبهما...
علوم و بيئة
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الحور الفراتي
يعيش الحور بصورة طبيعية في سورية والعراق على ضفاف نهر الفرات والخابور وفي الجزر الكائنة في مجراها ويغطي مساحة بحدود خمسة آلاف...