الورشات بين الأحياء .؟! علمنا من مصادر موثوقة أن مجلس مدينة حمص كان قد أمهل أصحاب ورش إصلاح السيارات حتى بداية هذا العام من أجل نقل محالهم إلى المنطقة الصناعية وقد انقضى...