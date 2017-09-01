محليات
اقتصاد و تنمية
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عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة
أوضح مدير النقل بحمص المهندس خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...
ثقافة
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رحلة في عالم الموت.... جدارية محمود درويش أنموذجاً
مرة أخرى أمسك بجدارية محمود درويش لأقرأها بنهم ... تشدني فلسفة الموت فيها بعد ان تحول إلى رمز ...
رقابة
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70 طالبا في الشعبة .؟
مجموعة من أهالي طلاب مدرسة سيمون عيسى في حي العباسية يشرحون لنا معاناتهم من وجود أكثر من سبعين طالبا في الشعبة الواحدة في معظم الصفوف وهذا...
رياضة
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الوثبة يخسر أمام تشرين والاتحاد يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم
أختتمت أمس مباريات المرحلة الثالثة من الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة بكرة القدم وعلى ضوء النتائج المسجلة فقد تصدر فريق الإتحاد بفوزه الكبير...
علوم و بيئة
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أخطار تهدد التنوع الحيوي في المياه العذبة
هناك العديد من الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي في المياه العذبة إذ تعاني اغلب الأوساط المائية العذبة من التلوث سواء أكان من مياه الصرف الصحي أو...