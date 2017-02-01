محليات

تحيةالصباح --- هذا وطن!!

-هذا وطن ، فكيف تقف منه على الحياد؟
"تحية الصباح"---إنّها حلب...!
الثلج ينكأ الجروح

اقتصاد و تنمية

عدد المركبات المسجلة في نقل حمص أكثر من 188 ألف مركبة

أوضح مدير النقل بحمص المهندس  خليل الخليل أن المديرية أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة ترتبط بوزارة النقل ويتبع لهذه المديرية فرعان في كل من...

الموافقة على تأمين مبلغ 20 مليون ل.س لمجلس مدينة حمص لإتمام مشاريع الطرق أهم ما جاء في الجلسة الأولى من الدورة العادية السادسة لمجلس محافظة حمص
مخابز حمص تعمل بالطاقة القصوى و11 مليونا أرباح شهر واحد

ثقافة

طه حسين وأدب السيرة الذاتية في " الأيام "

يعد أدب السيرة الذاتية نوعاً من أنواع الأدب وفرع من فروع النثر الجميل بل هو أحد أنماط الأدب القصصي لأن الكاتب يعمد الى سرد قصة...

محدودية الثقافة موت بطيء
اغتيال الحب في زمن السقوط الأخلاقي

رقابة

70 طالبا في الشعبة .؟

مجموعة من أهالي  طلاب مدرسة سيمون  عيسى في حي العباسية يشرحون لنا معاناتهم من وجود  أكثر من سبعين طالبا في الشعبة الواحدة في معظم الصفوف وهذا...

ردود رسمية
عشرة أيام دون كهرباء ويستمرون .؟

رياضة

الوثبة والكرامة غداً بالدوري الممتاز...لقاء الأشقاء الأحباب بعد طول غياب

بعد غياب امتد لست سنوات تعود لقاءات الوثبة والكرامة إلى الملعب البلدي بحمص بعد التعافي وقهر الإرهاب يعود الفريقان إلى ملعبهما...

خليل الوثبة وحموية الكرامة : نسعى للفوز في كل المباريات ونبني فريقا من الشباب قادر على المنافسة من جديد على الألقاب
الكرامة يحقق الأهم ويفوز بالنقاط الثلاث بلقاء الجزيرة

علوم و بيئة

الحور الفراتي

يعيش الحور بصورة طبيعية في سورية والعراق على ضفاف نهر الفرات والخابور وفي الجزر الكائنة في مجراها ويغطي مساحة بحدود خمسة آلاف...

الإنتاج والتسويق
المستوصفات الصغيرة لاتحقق الهدف